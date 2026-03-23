"Обязательно приеду снова": Джошуа оценил свое пребывание в Украине

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о своем визите в Украину.

Британский боксер поблагодарил украинцев за гостеприимство и подарки, а также пообещал приехать снова.

"Украина - это было потрясающе! Я здесь впервые и обязательно приеду снова. В этот раз я приехал ради бокса, а в следующий раз приеду отдохнуть.

Мне нужно купить еще один чемодан, потому что украинцы сделали мне очень много подарков. Люди здесь чрезвычайно гостеприимные, приветливые и искренние. Мне действительно необходим еще один чемодан, чтобы упаковать все свои подарки.

Поэтому спасибо каждому, кто проявил ко мне любовь и подарил подарки. Вот один из них (футболка с надписью Ukraine) - я действительно собираюсь надевать ее на тренировки, чтобы поблагодарить и выразить свое уважение стране", - приводит слова Джошуа ПравдаТУТ Львів.

