"Сам хотел посмотреть, что у нас за страна": Усик рассказал о приезде Джошуа

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал приезд своего бывшего соперника экс-чемпиона Энтони Джошуа.

Украинский боксер отметил, что британец сам изъявил желание посетить Украину.

Читай также: Усик приехал в Киев со своим бывшим противником

"Есть два вида иностранцев: которые боятся и не едут в Украину, и которые говорят: "Да, мы готовы!". Эй Джей - один из тех. Когда мы начали общаться, а сейчас тренируемся в одном лагере, то я сказал, что мы поедем в Украину на два дня, потому что там турнир, поеду поддержать ребят. И он такой: "О, а ведь я не был в Украине". Я ему сразу говорю: "Хочешь?", а он - "Yes!". Он сам захотел.

Мы и раньше общались, он хотел приехать и посмотреть, откуда я, откуда мы, украинцы, как мы живем, что у нас за страна. Он тоже смотрит телевидение, видит, как наши сильные мальчики наваливают второй армии мира. И он такой: мне в любом случае надо увидеть откуда мы, что у нас за страна и как мы живем.

И вот когда мы поехали, он с таким вдохновением: "Да, мой первый раз в Украине, прекрасно". И вот он здесь. Борщ попробовал, вареники тоже, украинские песни послушал. Я ему показал главные вещи для меня, помолились, съездили на Майдан. Я ему показал Мемориал памяти - там же не только наши люди, но и те, кто приехал нам помогать.

Я же говорю, есть два вида людей не из нашей страны: которые не боятся и говорят, что готовы. Да, он будет здесь", - приводит слова Усика Суспільне Спорт.

Ранее Усик рассказал, сколько еще боев проведет до завершения карьеры.

