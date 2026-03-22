Эдди Хирн рассказал о самочувствии Джошуа и его возвращении на ринг

И назвал ориентировочный срок боя, считает что боксер готов к возвращению.

Промоутер британского супертяжёлого Энтони Джошуа Эдди Хирн в интервью BoxingScene рассказал, когда стоит ожидать выход на ринг его подопечного.

Добавим, что недавно британец посетил в Киеве и приехал он в Украину вместе с Александром Усиком.

Он отлично провёл последние несколько дней. Сейчас он уже находится в лагере, но решение о дате возвращения пока не принято. Думаю, июль это разумный срок, на который стоит ориентироваться.

"Тренировочный лагерь его любимое место. На самом деле, так не должно быть. Если посмотреть, как тяжело там работают, это не должно быть любимым местом ни для кого, но такие уж они, бойцы. Думаю, он действительно счастлив вернуться к этому режиму, и мы скоро начнём планировать его следующий бой", - сказал он.

