Виктор Юрк вспомнил спарринги против чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе

Немецкий боксер признался что едва выдержал спарринги с Усиком.
Сегодня, 12:59       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Юрк / Getty Images

Немецкий боксер Виктор Юрк рассказал в интервью Boxing Now, как провел спарринги против Александра Усика в 2024 году.

"Невероятно, если честно. В этих спаррингах можно получить повреждение мозга, но все нормально — ты учишься у лучших. Он мастер, а я ученик. Я видел, как он дрался на Олимпиаде, его первые профессиональные бои, времена с Ломаченко — все это. Я был свидетелем этого пути, а затем получил возможность поспарринговать с ним".

Когда ты с ним на ринге, то просто думаешь: "Как он может быть настолько хорошим?" Ты провел 3–4 раунда и просто умер - очень устал, а он проводит 15 раундов. И ты думаешь: "А? Как это?"

Также он заявил, что в предстоящем бою чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе против Рико Верховена он не попадёт в перечень спарринг-партнёров.

Ранее Усик объяснил, почему его бывший соперник Энтони Джошуа совершил визит в Украину.

