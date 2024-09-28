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Тренер Вереса озвучил рецепт успеха своей команды в игре с Шахтером

Олег Шандрук считает, что уверенная игра его подопечных дала свои плоды.
Сегодня, 07:31
Олег Шандрук / ФК Верес
Олег Шандрук / ФК Верес

Ровенский Верес сенсационно отобрал очки у донецкого Шахтера в стартовом матче восьмого тура украинской Премьер-лиги. Верес пропустил от Судакова, но смогли отыграться усилиями Клеца.

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Главный тренер "красно-черных" Олег Шандрук подвел итоги матча, похвалив своих подопечных:

"Шахтер очень уверенно играет на мяче. Я даже буквально вчера статистику видел – из команд не топ-пяти лиг Европы эта команда на первой позиции по качеству игры на мяче и выходу из-под прессинга. Очень организована команда Поэтому мы понимали: если пытаться высоко прессинговать соперника и будем иметь проблемы. Понятно, что пытались играть в низком блоке.

Я благодарен ребятам. Я знаю, как упорно и много они работают. Все хотят результата уже и сейчас. Но у нас в команде произошли некоторые изменения. Есть легионеры, которые не то, что на украинском – пока даже на английском не говорят. Есть определенные проблемы, и нужно время. Потому я очень рад за команду. На мой взгляд, мы делаем шаги вперед. Хотя и не так быстры, как хотелось бы", - цитирует Шандрука клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что после восьми сыгранных матчей Верес имеет в своем активе 6 турнирных пунктов. Шахтер сыграл 7 матчей и набрал 13 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Олег Шандрук ФК Верес

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