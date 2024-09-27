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Верес удивил Шахтер, отобрав у "горняков" очки в самом конце матча

Команда разошлись ничьей.
Сегодня, 20:21
Георгий Судаков / shakhtar.com
Георгий Судаков / shakhtar.com

В пятницу, 27 сентября, Верес принимал дома Шахтер в рамках 8-го тура УПЛ. Матч был отстрочен на некоторое время из-за воздушной тревоги.

Со стартовым свистком Шахтер рванул в атаку, однако хозяева оказались к такому полностью готовы и уверенно боролись с "горняками" за инициативу.

По итогу, первые опасные моменты пришлось ждать аж до 30-й минуты матча, Шахтер имел два неплохих момента открыть счет, но и Верес, благодаря удару Клеца не отставал.

Во втором тайме Бондаренко мог забивать быстрый гол, но защитники не пустили мяч в пустые ворота. Счет был открыт лишь 64-й минуте после того, как Смиян сфолил в собственной штрафной и подарил пенальти Георгию Судакову.

После забитого гола Шахтер попробовал успокоить игру, забрав мяч под контроль, но хозяева были несогласны. Гайдучик нашел момент для удара, Ризнык удар спарировал, но вот с пушкой Клеца справится уже не смог - 1:1.

Статистика матча Верес - Шахтер 8-го тура УПЛ

Верес - Шахтер 1:1
Голы: Клец, 81 - Судаков (пенальти), 64

Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 5 - 10
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 1 - 7
Фолы: 9 - 6

Верес: Кожухарь - Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Гакман, 46) - Яго (Мрвальевич, 71), Клец, Луан, Дахновский (Шарай, 66) - Степанюк (Куция, 46), Годя (Гайдучик, 46).

Шахтер: Ризнык - Азеведо (Швед, 85), Матвиенко, Бондарь, Конопля - Судаков, Крыськив, Бондаренко - Невертон, Траоре (Эгиналду, 72), Педриньо (Зубков, 46).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер верес

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