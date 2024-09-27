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Пушич - об игре с Вересом: Матч несложный был, мы сами его усложнили

Ключевой ошибкой стала реализация.
Вчера, 22:15
Марино Пушич / shakhtar.com
Марино Пушич / shakhtar.com

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал итоги матча с Вересом.

Напомним, "горняки" неожиданно потеряли очки в выездном поединке против ровенской команды.

Пушич заявил, что подобные ошибки недопустимы, и что игрока Шахтера сами допустили ничью. Ключевой проблемой оказалась плохая реализация.

"Матч был несложный для нас, особенно во втором тайме. Создали много моментов, но, к сожалению, случился момент с голом. Недопустимо делать такие ошибки в центре поля. Мы не забили второй гол, и так случается, что ты не всегда получаешь то, что заслуживаешь.

Матч несложный был, мы сами его усложнили.

Ошибка, безусловно, повлекла гол, но самая большая ошибка в том, что не реализовали свои моменты. Но с точки зрения игры мы провели качественный матч, не было только реализации", - рассказал Пушич в эфире УПЛ ТБ.

Ранее также новичок Ингульца дал большое интервью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марино Пушич

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