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Игрок Ингульца: До последнего не верил, что президент клуба пойдет на снятие с чемпионата

Роман Волохатый пообщался с Football.ua, рассказав о конфликте клуба с УПЛ и скандале Александра Поворознюка с журналистом.
Сегодня, 14:17
Роман Волохатый / ФК Ингулец
Роман Волохатый / ФК Ингулец

Минувшим летом Роман Волохатый на правах свободного агента покинул тернопольскую Ниву и перебрался в Ингулец.

Новичок коллектива из Петрово дал эксклюзивное интервью Football.ua, в котором он рассказал о недавнем конфликте его нового "дома" с УПЛ, из-за которого президент Ингульца Александр Поворознюк угрожал снять клуб с чемпионата.

"Скажу лично за себя: у нас в это время был мини-сбор, поэтому я особо не обратил на это внимания. Все спокойно работали. Мне просто не верилось, что все это серьезно. Моя задача была работать. Как сказал главный тренер: "Нам надо тренироваться, остальное не должно нас беспокоить".

Футболистам надо играть на футбольном поле, а президенту, директорам клуба решать такие вопросы. Я до последнего не верил, что команду снимут с чемпионата, но когда все сильно затянулось, где-то было опасение по поводу дальнейших перспектив, впрочем слава Богу, команда сохранилась и мы продолжаем выступления в УПЛ.

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Причиной конфликта клуба и руководства лиги стал новый стадион, на котором Ингулец не может играть. Волохатый не знает о причинах, по которым его команда до сих пор там не играет.

"Честно, даже точно не скажу, что там не так. Из того, что я слышал, там какая-то проблема в документации, а что именно, я не знаю. С первого взгляда, как по мне, со стадионом все хорошо. Но, возможно есть какие-то нюансы".

"У нас недавно была встреча с президентом клуба, но на ней не обсуждалась проблема стадиона. Подробности я рассказывать не буду, это внутренняя "кухня". Скажу только, что на ней нам сообщили о продолжении участия в чемпионате Украины".

Источник: ФК Ингулец

Футболиста также спросили насчет скандала, когда Поворознюк обматерил журналиста, а затем оскорбил главу Ассоциации спортивных журналистов Украины Александра Глывинского.

"Я считаю, что каждый человек - это личность. Я не имею права кого-то критиковать. Считаю, что каждый должен отвечать за свои слова самостоятельно. Понимаете, у меня есть свое мнение, у президента есть свое мнение, у вас есть свое мнение. Это вопрос к отдельному человеку".

"Я точно знаю, что президент вкладывает серьезные деньги, и ему не безразличен украинский футбол. Не понятно, почему была такая реакция, мы же видим только верхушку айсберга. Вы, журналисты, хотите, чтобы вас больше смотрели, набирать лайки, комментарии".

По мнению полузащитника, не стоит исключать вариант, при котором журналист спровоцировал президента Ингульца, которому он очень благодарен за возможность выступать в УПЛ.

"Я не знаю, все может быть. Это футбольный мир, для футбола это нормальные вещи. Такое происходит и у нас, и за рубежом - это нормальное явление".

Наш президент - это личность, которую все знают. Это человек который дал мне возможность развиваться на самом высоком уровне. Я ему за это очень благодарен. Он действительно любит футбол. У меня было с ним личное общение, когда я подписывал контракт с клубом. Все спокойно, по делу. Он меня поздравил с подписанием соглашения и пожелал успехов в команде. Все.

Роман Волохатый сразу же стал основным игроком Ингульца, приняв участие во всех восьми матчах в УПЛ и Кубке Украины. Однако результативными действиями он все еще не отметился.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины ФК Ингулец

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