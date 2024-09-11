"Ваша дочь - проститутка": Поворознюк наехал на бывшего пресс-секретаря сборной Украины

Президент Ингульца Александр Поворознюк оказался в центре очередного скандала.

Функционер, который ранее оскорбил журналиста после его вопроса, заявил, что не собирается перед ним извиняться. Более того, он готов нанести физический вред представителю СМИ, если он задаст "тупой вопрос".

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"Кто это такой был? Вы его считаете журналистом? Иметь удостоверение у нас в Украине – не значит быть журналистом. И если он знает, что трансферное окно закрыто и команда снимается, то зачем тупые вопросы задавать. Меня воспитывали так: на тупой вопрос всегда будет тупой ответ.

Скажу еще более открыто: если я снова его встречу и он будет задавать мне тупые вопросы, то я могу ему еще и еб***ник набить".

Кроме того, Поворознюк оскорбил главу Ассоциации спортивных журналистов Украины Александра Глывинского во время их беседы на YouTube-канале BurBuzz.

"Послушайте, я вам сейчас говорю... У вас дети есть? Дочь есть?А мне люди говорили, что ваша дочь - проститутка, это правда или нет?".

Затем президент Ингульца продолжил нецензурную выражаться, в результате которой закончил разговор.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал пост в соцсети после провального старта в Лиге наций.

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