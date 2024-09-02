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Звезда Милана продолжила войну с легендой Лацио, опубликовав скандальное фото

Рафаэль Леау нашел, чем ответить на критику со стороны Паоло Ди Канио.
Вчера, 22:39
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

В субботу, 31 августа, прошел матч третьего тура итальянской Серии А, в котором Лацио и Милан расписали результативную ничью 2:2.

Многие удивились, когда в стартовом составе "россонери" не оказались Тео Эрнандес и Рафаэль Леау, многолетние лидеры команды.

Но эта пара появилась на поле за 20 минут до конца при счете 1:2. И именно португалец своим голом спас гостей от поражения.

Во время матча произошла ситуация, из-за которой Тео и Леау оказались под критикой. Во время перерыва на попить данный дуэт не присоединился к своим одноклубникам, оставшись на другой части поля.

Многие связали это с обидой на главного тренера Пауло Фонсеку за его решение оставить их на скамейке запасных.

Такое поведение игроков возмутило легенду Лацио Паоло Ди Канио.

"Я слышал, как люди говорили, что они всего лишь дети, и так оно и есть, но Милану они обходятся в 8 миллионов", - цитирует итальянца SempreMilan.

"Если после работы случается что-то подобное, даже с моими друзьями, которые дурачатся и играют, если кто-то сидит в стороне с выпяченным животом, я говорю им: "Эй, что ты делаешь? Подойди и помоги нам". А чтобы поиграть на поле, нужно заплатить 10 евро. Это позор".

"Тренера, товарищей по команде, которые подвели нас таким отношением, в мое время прижали бы к стенке и били. Это позор".

Леау явно услышал то, что сказал Ди Канио.

Вингер сборной Португалии решил ответить ему, опубликовав скандально известное фото экс-форварда римлян.

Стоит отметить, что изначально Рафаэль сделал репост данной фотографии с аккаунта cardinale porco (ит. Кардинале - свинья; Джерри Кардинале - владелец Милана).

Но затем он отменил это действие и самостоятельно опубликовал фото.

После стартовых трех туров Милан занимает четырнадцатое место таблицы чемпионата Италии, заработав всего два очка.

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