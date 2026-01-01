iSport.ua
Русский Українська

Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа

Авария, в которой погибли два тренера боксера, случилась 29 декабря в Нигерии.
Сегодня, 20:10       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в конце прошлого года стал участником смертельного ДТП в Нигерии.

Авария случилась 29 декабря, когда автомобиль Lexus, в котором находился боксер, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли тренеры британца Сина Гами и Роберт Латц. Сам Эй Джей отделался небольшими повреждениями и недавно был выписан из больницы.

Читай также: Джошуа выписали из больницы после автомобильной аварии, в которой погибли его тренеры

Кроме Джошуа, в автокатастрофе выжил водитель, нанятый для поездки команды в Нигерию, родины родителей боксера. Его уже также выписали из больницы.

Источник: Getty Images

Как сообщает The Ring со ссылкой на The Guardian Nigeria, сейчас рассматривается две версии причин аварии.

Федеральный корпус безопасности дорожного движения Нигерии заявил, что водитель превысил скорость и во время обгона не справился с управлением транспортным средством на перегруженной скоростной автомагистрали Лагос-Ибадан.

Однако комиссар полиции штата Огун Ланре Огунлово в свою очередь сообщил ESPN, что авария произошла из-за прорыва шины на автомобиле, вследствие чего водитель потерял управление, а машина врезалась в стоящий на месте грузовик, припаркованный возле дороги.

Отмечается, что по итогам ДТП водителю может грозить уголовное преследование за неосторожное вождение.

Ранее сообщалось, что Александр Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

Статьи по теме

Джошуа выписали из больницы после автомобильной аварии, в которой погибли его тренеры Джошуа выписали из больницы после автомобильной аварии, в которой погибли его тренеры
Уоррен - о ДТП с Джошуа: Не знаю будет ли у него желание снова боксировать Уоррен - о ДТП с Джошуа: Не знаю будет ли у него желание снова боксировать
Бывший соперник Джошуа по рингу отреагировал на трагедию Бывший соперник Джошуа по рингу отреагировал на трагедию
Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк против Тоттенхэма и другие матчи 19-го тура АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Европа22:17
Вест Хэм договорился о трансфере нападающего из Серии A
Европа и мир21:56
Кросби, Макдэвид и другие: Канада объявила заявку на Олимпийские игры
Европа21:30
Ливерпуль не смог дожать Лидс
Европа20:54
МЮ положил глаз на обладателя Кубка Англии
Европа20:29
Астон Вилла представила первого новичка зимы
Бокс20:10
Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа
Бокс19:25
"Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника
Украина18:48
Зимний чемпион УПЛ подписал двух лидеров Кривбасса
Бокс17:57
"Что еще я могу сделать?": Кроуфорд объяснил, почему завершил карьеру
Европа17:33
Турецкий клуб заинтересован в подписании Довбика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK