Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в конце прошлого года стал участником смертельного ДТП в Нигерии.
Авария случилась 29 декабря, когда автомобиль Lexus, в котором находился боксер, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли тренеры британца Сина Гами и Роберт Латц. Сам Эй Джей отделался небольшими повреждениями и недавно был выписан из больницы.
Кроме Джошуа, в автокатастрофе выжил водитель, нанятый для поездки команды в Нигерию, родины родителей боксера. Его уже также выписали из больницы.
Как сообщает The Ring со ссылкой на The Guardian Nigeria, сейчас рассматривается две версии причин аварии.
Федеральный корпус безопасности дорожного движения Нигерии заявил, что водитель превысил скорость и во время обгона не справился с управлением транспортным средством на перегруженной скоростной автомагистрали Лагос-Ибадан.
Однако комиссар полиции штата Огун Ланре Огунлово в свою очередь сообщил ESPN, что авария произошла из-за прорыва шины на автомобиле, вследствие чего водитель потерял управление, а машина врезалась в стоящий на месте грузовик, припаркованный возле дороги.
Отмечается, что по итогам ДТП водителю может грозить уголовное преследование за неосторожное вождение.
