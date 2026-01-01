Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа

Авария, в которой погибли два тренера боксера, случилась 29 декабря в Нигерии.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в конце прошлого года стал участником смертельного ДТП в Нигерии.

Авария случилась 29 декабря, когда автомобиль Lexus, в котором находился боксер, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли тренеры британца Сина Гами и Роберт Латц. Сам Эй Джей отделался небольшими повреждениями и недавно был выписан из больницы.

Кроме Джошуа, в автокатастрофе выжил водитель, нанятый для поездки команды в Нигерию, родины родителей боксера. Его уже также выписали из больницы.

Источник: Getty Images

Как сообщает The Ring со ссылкой на The Guardian Nigeria, сейчас рассматривается две версии причин аварии.

Федеральный корпус безопасности дорожного движения Нигерии заявил, что водитель превысил скорость и во время обгона не справился с управлением транспортным средством на перегруженной скоростной автомагистрали Лагос-Ибадан.

Однако комиссар полиции штата Огун Ланре Огунлово в свою очередь сообщил ESPN, что авария произошла из-за прорыва шины на автомобиле, вследствие чего водитель потерял управление, а машина врезалась в стоящий на месте грузовик, припаркованный возле дороги.

Отмечается, что по итогам ДТП водителю может грозить уголовное преследование за неосторожное вождение.

