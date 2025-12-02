iSport.ua
Чемпион мира в среднем весе попался на допинге

Обладатель двух поясов выбрал ложный путь.
Сегодня, 21:18       Автор: Антон Федорцив
Жанибек Алимханулы / Getty Images
Жанибек Алимханулы / Getty Images

Казахский боксер Жанибек Алимханулы поставил под сомнение свой статус. Чемпион по версиям WBO и IBF провалил тест на допинг, сообщает Ring Magazine.

Запрещенное вещество в организме средневеса выявил анализ WADA. Алимханулы должен был драться с обладателем пояса WBA Эрисланди Лары в Сан-Антонио. Поединок запланирован на 6 декабря.

Алимханулы дебютировал на профессиональном уровне в 2016 году. Казах остается непобедимым в ринге. Рекорд чемпиона – 17 боев, 17 побед (12 – нокаутом).

Тем временем украинец Александр Усик подтвердил намерение выйти в октагон против американского блогера Джейка Пола.

