Опитайя победил Бриедиса единогласным решением судей, став чемпионом мира по версии IBF

Австралиец владел инициативой на протяжении всего боя и закономерно получил пояс.

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, проходит вечер бокса главным событием, которого является бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Главным и последним поединком в андеркарде стал бой между Джеем Опитаей из Австралии и латвийцем Майрисем Бриедисом, который длился все 12 раундов.

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Боец из Австралии, который на 11 лет моложе своего оппонента спокойно владел инициативой на протяжении всего боя и в итоге победил единогласным решением судей.

Оценки одного из судей были 117-111 в пользу Опитаи, а двух других 116-112 в пользу австралийского боксера.

Таким образом, Джей завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в крузервейте.

Джей Опитайа (Австралия) - Майрис Бриедис (Латвия) - 117:111, 116:112, 116:112.

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