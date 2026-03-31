"Поездки и тусовки это лишние": Бриедис - о подготовке Усика к Египту

Экс-чемпион тяжёлого веса из Латвии Майрис Бриедис поделился мыслями о ритме жизни Александра Усика перед боем против кикбоксера Рико Верховена.

Латвийский боксер считает, что поездки с Энтони Джошуа могут очень плохо на него повлиять перед боем, который, напомним, состоится 23 мая в Египте.

"Александр видно в хорошей форме, причёска аккуратная. Немного похож на льва. Конечно, самое главное чтобы он не недооценивал соперника, потому что тот тренируется. Считаю, что его противник мотивирован даже больше, чем Александр Усик", — сказал он на своём YouTube-канале.

Конечно, Александр Усик может опираться на опыт - за его плечами Олимпиада, множество боёв и большой опыт. Но мотивация это очень важный элемент. Почему? Потому что голодный к победе спортсмен имеет возможность прославиться на весь мир. Даже если Александр проведёт бой неудачно, это будет минус для него. Поэтому такие поездки и тусовки, на мой взгляд, лишние.

Ранее издание The Ring представило обновленный рейтинг супертяжей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!