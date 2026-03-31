"Поездки и тусовки это лишние": Бриедис - о подготовке Усика к Египту

Латвийский тяжеловес предостерёг украинца от лишних отвлечений перед боем.
Сегодня, 13:54       Автор: Валентина Чорноштан
Майрис Бриедис / Getty Images
Майрис Бриедис / Getty Images

Экс-чемпион тяжёлого веса из Латвии Майрис Бриедис поделился мыслями о ритме жизни Александра Усика перед боем против кикбоксера Рико Верховена.

Латвийский боксер считает, что поездки с Энтони Джошуа могут очень плохо на него повлиять перед боем, который, напомним, состоится 23 мая в Египте.

"Александр видно в хорошей форме, причёска аккуратная. Немного похож на льва. Конечно, самое главное чтобы он не недооценивал соперника, потому что тот тренируется. Считаю, что его противник мотивирован даже больше, чем Александр Усик", — сказал он на своём YouTube-канале.

Конечно, Александр Усик может опираться на опыт - за его плечами Олимпиада, множество боёв и большой опыт. Но мотивация это очень важный элемент. Почему? Потому что голодный к победе спортсмен имеет возможность прославиться на весь мир. Даже если Александр проведёт бой неудачно, это будет минус для него. Поэтому такие поездки и тусовки, на мой взгляд, лишние.

Ранее издание The Ring представило обновленный рейтинг супертяжей.

Статьи по теме

Бриедис - о главном сопернике Усика: Тот, кому ты всегда будешь проиграть Бриедис - о главном сопернике Усика: Тот, кому ты всегда будешь проиграть
Опитайя победил Бриедиса единогласным решением судей, став чемпионом мира по версии IBF Опитайя победил Бриедиса единогласным решением судей, став чемпионом мира по версии IBF
"Я не проиграл": Бриедис высказался о бое с Усиком "Я не проиграл": Бриедис высказался о бое с Усиком
"Только так можно победить зло": Бывший соперник Усика записал патриотическое видео с Кличко "Только так можно победить зло": Бывший соперник Усика записал патриотическое видео с Кличко

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа
Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в товарищеском матче с Албанией
просмотров
Футбол сегодня: товарищеский матч сборной Украины и второй раунд отбора на ЧМ-2026
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 24-го тура
просмотров
NaVi вышли в финал BLAST Open Spring 2026
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

ЧМ-202616:30
Отборочный турнир ЧМ-2026: Босния сыграет с Италией, Швеция - с Польшей, Косово - с Турцией, а Чехия - с Данией
Украина16:15
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в товарищеском матче с Албанией
НХЛ14:53
Капитан Питтсбурга вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками
Украина14:26
Батагов избежал операции после травмы колена
Бокс13:54
"Поездки и тусовки это лишние": Бриедис - о подготовке Усика к Египту
Европа13:38
Игрок Челси намекнул на переход в Реал Мадрид
НБА13:20
Лидер Сперс выдал один из самых быстрых дабл-даблов в истории
Европа12:53
Шлоттербек станет самым высокооплачиваемым игроком Боруссии
Европа12:28
Арсенал и Тоттенхэм интересуются звездой Брюгге
Теннис11:47
Эр-Рияд прощается с итоговым турниром WTA
