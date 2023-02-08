"Только так можно победить зло": Бывший соперник Усика записал патриотическое видео с Кличко

Известный боксер Майрис Бриедис на встрече с мэром Киева поддержал Украину в войне с российской федерацией.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис посетил Украину по приглашению мэра Киева Виталия Кличко.

Латвийский боксер пробыл в Украине несколько дней, по итогам которых заявил о необходимой поддержке для украинского населения.

После встречи Бриедис и Кличко записали совместный видеоролик, в котором подвели итоги совместной работы.

"Здорово, когда встречаешь старых друзей. Здорово, когда к тебе приезжают, когда помогают. Я очень рад, что из Латвии нам привозят гуманитарную помощь. Мы получили автобусы из Риги. Я очень рад видеть моего старого друга Майриса Бриедиса, который приехал и поддержал Киев, Украину и наших детей. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает и переживает за Украину, потому что единство с Украиной - это залог успеха, ключ к восстановлению мира в Украине и Европе", - заявил Кличко.

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"По приглашению Виталия Кличко мы три дня были в Киеве. Мы видели, что здесь происходит, были в Буче и других городах. Это ужас. Поэтому мы должны быть вместе с украинцами, мы должны помогать, и только так можно победить зло. Слава Украине", - сказал Бриедис.

Ранее сообщалось, что Александр Усик обратился к союзникам Украины.