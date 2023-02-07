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"Дайте нам танки и наблюдайте за нашей победой": Усик обратился к союзникам Украины

Боксер рассказал, как мировое сообщество может помочь в войне со страной-террористом.
Сегодня, 10:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик призвал союзников помочь Украине оружием в войне с российскими захватчиками.

По мнению боксера, сейчас украинцы обороняют не только свою страну, но и весь цивилизованный мир.

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"Как мне кажется, мир боится оказать нам необходимую поддержку. Сейчас Украина - это забор, сдерживающий невероятное количество каннибалов, желающих захватить себе полмира.

Украина - это забор, сдерживающий россию. Дайте нам танки, оружие и наблюдайте за нашей победой", заявил Усик в интервью Тhe Guardian.

Ранее Усик также обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией

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