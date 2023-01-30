Усик: Россияне массово пишут мне, что я должен умереть

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил о том, что получает много гневных сообщений от россиян.

По словам украинского чемпиона, россияне желают ему смерти, ведь тот выступил в поддержку Украины.

"Мое послание моему неукротимому народу: сине-желтое сердце - это сила, это победа".

Читай также: Усик: В конце боя с Джошуа понял, что если упаду я, то упадет и моральный дух наших защитников

"Что касается наших соседей...Они настолько больны, что невозможно до них достучаться. Они массово пишут мне, что я плохой, что я невежливый, что я должен умереть. Больных людей нужно лечить, так что пусть лечатся", - приводит слова Усика RFI.

Ранее сообщалось, что Усик будет восстанавливать дом, в котором россияне убили тренера по боксу.