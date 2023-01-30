iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик будет восстанавливать дом, в котором россияне убили тренера по боксу

Украинский боксер не мог пройти мимо истории близкого человека.
Сегодня, 14:10
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился подробностями средств на восстановление дома, в котором убили тренера по боксу Алексея Джунковского.

По словам украинского боксера, он поможет восстановить дом своего бывшего знакомого.

"Я случайно выбрал этот дом для осмотра. Когда мы пришли и увидели, как разрушен этот дом, я был немного удивлен.

В этом доме был боксерский зал моего хорошего знакомого. Мы с ним были в сборной, вместе ездили на соревнования по боксу. Алексей Джунковский был расстрелян российскими солдатами прямо в этом зале", - приводит слова Усика RFI.

Напомним, Джунковский был расстрелян российскими оккупантами 28 марта 2022 года.

Ранее стала известна единственная проблема на пути анонса боя Фьюри - Усик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

Усик: Россияне массово пишут мне, что я должен умереть Усик: Россияне массово пишут мне, что я должен умереть
Стала известна единственная проблема на пути анонса боя Фьюри - Усик Стала известна единственная проблема на пути анонса боя Фьюри - Усик
"Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика "Большое пузо ест кроликов": Фьюри жестко ответил на высмеивания со стороны Усика
Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик - Фьюри Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров

Последние новости

Европа16:17
Эвертон объявил о назначении нового тренера
Европа16:00
Слезы счастья: Игрок Манчестер Юнайтед отметился трогательным поступком, поразив детей
Европа15:15
Нас ждет Эль-Класико: известны пары полуфинала Кубка Испании
Европа15:01
Жена Малиновского прокоментировала скандал с участием мужа
Бокс14:40
Усик: Россияне массово пишут мне, что я должен умереть
Европа14:21
Канселу близок к переходу в Баварию
Бокс14:10
Усик будет восстанавливать дом, в котором россияне убили тренера по боксу
Украина14:00
Трансферы УПЛ: Динамо отпустило Кендзеру в ПАОК, Тете ушел в Лестер
Украина13:52
Черноморец усилился словенским легионером
Украина13:48
Полузащитник Динамо выбыл на длительный срок
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK