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"Я не проиграл": Бриедис высказался о бое с Усиком

Латвиец гордится поединком с украинским чемпионом.
Сегодня, 09:05
Майрис Бриедис и Александр Усик
Майрис Бриедис и Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис поделился мнением о своем поражении от Александра Усика.

По словам спортсмена, украинец победил только благодаря политике бокса.

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"Когда был бой с Усиком, я не считаю, что проиграл. Там была спортивная политика, потому что у меня на тот момент не было промоутера. На самом деле промоутер очень много помогает, когда есть свои судьи и прочее.

Это кармическая тема. Я очень рад за Усика. Где он сейчас и что он делает - вряд ли бы я смог достичь того, что он, если бы в тот момент был другой результат. Мы там бились кость в кость, и в последних раундах там было так, что Усик рассказывал, что вообще не понимал, где находится, и видел черную картину перед глазами.

Я считаю, что это нельзя назвать проигрышем. Это на бумаге написано, а по факту было совершенно другое. И я рад за такой бой", - сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Aija Nagle.

В январе 2018 года Бриедис проиграл Усику решением большинства судей.

Ранее сообщалось, что Александр вошел в тройку лучших рейтинга P4P от The Ring.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Майрис Бриедис

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