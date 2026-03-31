The Ring обновил рейтинг супертяжей

После впечатляющего выступления Итаума попал в топ-5, а на каком месте Усик?
Сегодня, 10:51       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
После боя Мозес Итаума против Джермейна Франклина авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг супертяжёлого веса.

На первом месте по-прежнему гегемон дивизиона Александр Усик, за ним идёт чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли, на втором месте Агит Кабайел, а тройку замыкает Дэниел Дюбуа.

Итаума после победы над Джермейном Франклином уже разместился на пятом месте.

Чемпион: Александр Усик

  1. Фабио Уордли
  2. Агит Кабайел
  3. Дэниел Дюбуа
  4. Филип Хргович
  5. Мозес Итаума
  6. Мартин Баколе
  7. Эфе Аджагба
  8. Ричард Торрес
  9. Мурат Гассиев
  10. Лоуренс Околи

К слову, промоутер сообщил, когда Итаума проведёт следующий поединок.

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа
