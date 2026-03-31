The Ring обновил рейтинг супертяжей
После боя Мозес Итаума против Джермейна Франклина авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг супертяжёлого веса.
На первом месте по-прежнему гегемон дивизиона Александр Усик, за ним идёт чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли, на втором месте Агит Кабайел, а тройку замыкает Дэниел Дюбуа.
Итаума после победы над Джермейном Франклином уже разместился на пятом месте.
Чемпион: Александр Усик
- Фабио Уордли
- Агит Кабайел
- Дэниел Дюбуа
- Филип Хргович
- Мозес Итаума
- Мартин Баколе
- Эфе Аджагба
- Ричард Торрес
- Мурат Гассиев
- Лоуренс Околи
📋 The Ring's latest heavyweight rankings:— Ring Magazine (@ringmagazine) March 30, 2026
Moses Itauma moves up to #5 following his brutal knockout victory over Jermaine Franklin over the weekend 📈
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!