Украинские дзюдоисты завоевали три медали

Начали Гран-при – победно.
Сегодня, 11:35       Автор: Валентина Чорноштан
Антон Савицкий / Getty Images
Антон Савицкий / Getty Images

Недавно стартовал первый этап по дзюдо Гран-при в австрийском Линце.

В нем приняли участие 15 украинцев в девяти весовых категориях. Среди них Антон Савицкий, Дильшот Халматов и Юлия Курченко завоевали золото, серебро и бронзу.

Победитель золотой медали, Антон Савицкий, сумел одолеть японца Коу Накаяму в решающей схватке, выполнив быстрый бросок на иппон.

Дильшот Халматов, получивший серебро, проиграл в финале французскому призеру чемпионата мира и Европы Валадье-Пикару, а бронзу завоевала Юлия Курченко, уступившая в бою нидерландке Лике Деркс.

Кроме этого турнира, в Италии проходит Паралимпиада-2026. Вы можете узнать, на каком месте в медальном зачете находится сборная Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


