Украинские дзюдоисты завоевали три медали

Недавно стартовал первый этап по дзюдо Гран-при в австрийском Линце.

В нем приняли участие 15 украинцев в девяти весовых категориях. Среди них Антон Савицкий, Дильшот Халматов и Юлия Курченко завоевали золото, серебро и бронзу.

Победитель золотой медали, Антон Савицкий, сумел одолеть японца Коу Накаяму в решающей схватке, выполнив быстрый бросок на иппон.

Дильшот Халматов, получивший серебро, проиграл в финале французскому призеру чемпионата мира и Европы Валадье-Пикару, а бронзу завоевала Юлия Курченко, уступившая в бою нидерландке Лике Деркс.

