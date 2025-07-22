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Футбол

Барселона готовит новый контракт для своего ключевого защитника

Каталонцы собираются продлить договор с Жюлем Кунде.
Сегодня, 12:55       Автор: Игорь Мищук
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Барселона заинтересована в продолжении сотрудничества со своим основным защитником Жюлем Кунде.

Как сообщает Mundo Deportivo, представители каталонского клуба уже несколько раз общались с агентом 26-летнего футболиста и уверены, что в ближайшее время новый контракт будет подписан.

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"Блаугранас" рассчитывают закрыть этот вопрос до окончания летнего трансферного окна 30 августа, при этом уложившись в рамки финансового фейр-плей.

Действующий договор французского защитника с каталонцами рассчитан до июня 2027 года.

В прошлом сезоне Кунде провел за Барселону во всех турнирах 53 матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала финансовые детали перехода Маркуса Рэшфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жюль Кунде

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