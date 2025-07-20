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Футбол

Барселона обновила рекорд на продажах новых футболок Ямаля

Чемпион Европы сменил номер в межсезонье.
Сегодня, 14:12       Автор: Антон Федорцив
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Испанская Барселона установила клубный рекорд благодаря спросу на футболки Ламина Ямаля. Коммерческий успех "десятки" звезды команды превзошел внутренний прогноз, сообщает COPE.

В первые 24 часа после смены нападающим номера Барса продала 70 тысяч футболок с фамилией Ямаля. По предварительным данным, это принесло в казну "блаугранас" на 10 млн евро. "Десятки" уехали в более чем 170 стран.

Звезда Барселоны получил новый номер после 18-летия. Параллельно он подписал новый контракт с каталонцами. Соглашение Ямаля с чемпионом Испании теперь рассчитано до лета 2031 года.

Кстати, ранее Барселона согласовала с английским МЮ детали перехода Маркуса Рэшфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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