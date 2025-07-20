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Футбол

Барселона согласовала финансовые детали перехода Рэшфорда

Чемпион Испании близок к подписанию звезды МЮ.
Сегодня, 10:30       Автор: Антон Федорцив
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Испанская Барселона, по всей видимости, возьмет нападающего Маркуса Рэшфорда в аренду с правом выкупа. Английский Манчестер Юнайтед сможет заработать до 45 млн евро на собственном воспитаннике, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Блаугранас" якобы заплатят за аренду англичанина 10 млн евро. Далее у Барсы будет опция приобретения Рэшфорда за 30 млн. В свою очередь еще 5 млн в евровалюте у МЮ будет возможность получить бонусами.

Для Рэшфорда испанский гранд подготовил контракт до лета 2029 года. Зарплата вингера составит 12 млн евро за сезон. Статистика английского нападающего в прошлой кампании – 41 матч, 11 голов и 9 ассистов во всех турнирах.

Параллельно Барселона проявила интерес к Родриго из мадридского Реала.

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