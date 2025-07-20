Барселона нацелилась на сенсационное соглашение с Реалом
"Блаугранас" стремятся переманить недооцененного нападающего.
Испанская Барселона обратила внимание на вингера мадридского Реала Родриго Гоиса. Чемпион Ла Лиги заявил представителям бразильца собственный интерес, сообщает UOL.
"Блаугранас" активно мониторят ситуацию вокруг воспитанника Сантоса. В данный момент Барса не вступила в переговоры. Однако, каталонцы готовы выйти на Реал с предложением.
В минувшем сезоне Родриго провел 54 матча во всех турнирах, в которых оформил 14 голов и 11 ассистов. Контракт нападающего со "сливочными" рассчитан до лета 2028 года. Интерес к нему также проявляют клубы АПЛ.
Параллельно английский МЮ принял условия Барселоны по переходу Маркуса Рэшфорда.
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