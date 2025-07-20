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Футбол

Барселона нацелилась на сенсационное соглашение с Реалом

"Блаугранас" стремятся переманить недооцененного нападающего.
Сегодня, 08:53       Автор: Антон Федорцив
Родриго Гоис / Getty Images
Родриго Гоис / Getty Images

Испанская Барселона обратила внимание на вингера мадридского Реала Родриго Гоиса. Чемпион Ла Лиги заявил представителям бразильца собственный интерес, сообщает UOL.

"Блаугранас" активно мониторят ситуацию вокруг воспитанника Сантоса. В данный момент Барса не вступила в переговоры. Однако, каталонцы готовы выйти на Реал с предложением.

В минувшем сезоне Родриго провел 54 матча во всех турнирах, в которых оформил 14 голов и 11 ассистов. Контракт нападающего со "сливочными" рассчитан до лета 2028 года. Интерес к нему также проявляют клубы АПЛ.

Параллельно английский МЮ принял условия Барселоны по переходу Маркуса Рэшфорда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Родриго Гоэс

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