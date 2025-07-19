МЮ принял предложение отдать Рэшфорда

Списанный нападающий может перебраться в Ла Лигу.

Английский Манчестер Юнайтед близок к прощанию с Маркусом Рэшфордом. "Красные дьяволы" приняли предложение испанской Барселоны, утверждает инсайдер Дэвид Орнштейн в X.

Каталонцы продвинулись в переговорах с МЮ. Барса собирается арендовать Рэшфорда с опцией выкупа. Родной клуб англичанина согласился с такими условиями, но соглашение еще не финализировано.

Последние полгода Рэшфорд провел в бирмингемской Астон Вилле на правах аренды. В свой актив нападающий записал 17 матчей (4 гола, 6 ассистов) во всех турнирах. Он не входит в планы наставника МЮ Рубена Аморима.

К слову, ранее МЮ запланировало тройку трансферов после покупки Брайана Мбемо.

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