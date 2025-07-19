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Футбол

МЮ подпишет еще троих новичков после Мбемо

Манкунианцы не ограничатся нападающим Брентфорда.
Сегодня, 11:00       Автор: Антон Федорцив
Первис Эступиньян / Getty Images
Первис Эступиньян / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед в шаге от трансфера бомбардира английского Брентфорда Брайана Мбемо. Впоследствии "красные дьяволы" сосредоточятся на еще трех подписаниях, сообщает Daily Express.

Первым будет кипер бельгийского Антверпена Сенне Лемменс. Также на радаре манкунианцев фулбек английского Брайтона Первис Эступиньян. В шортлист попал и бирмингемский форвард Астон Виллы Олли Воткинс.

Главное условие следующих трансферов – плановые продажи. Главный тренер МЮ Рубен Аморим решил избавиться от нападающих Алехандро Гарначо, Джейдона Санчо, Антони и Маркуса Рэшфорда.

Кстати, ранее МЮ проявил интерес к Николасу Джексону из лондонского Челси.

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