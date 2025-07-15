Манчестер Юнайтед - один из клубов, который интересуется нападающим Челси

Николас Джексон может оказаться в лагере манкунианцев.

Английский Манчестер Юнайтед планирует улучшить линию атаки.

Как сообщает Sky Sports, манкунианцы интересуются Николасом Джексоном из Челси. Сенегальца хотят видеть у себя и другие клубы АПЛ.

Для МЮ Джексон пока не является приоритетом. «Красные дьяволы» сосредоточены на приобретении Брайана Мбемо и продажах.

Челси готов расстаться с Николасом, однако за форварда будут требовать 100 млн фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что вингер МЮ согласился перейти в итальянский топ-клуб.

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