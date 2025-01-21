Лидер Аталанты побил лигочемпионский рекорд Де Брюйне

В рамках 7-го тура Лиги чемпионов Аталанта спокойно переиграла Штурм.

В данном поединке голом и ассистом отметился Шарль Де Кетеларе, что помогло ему превзойти лигочемпионский рекорд Кевина Де Брюйне.

В текущем сезоне Де Кетеларе забил 5 мячей и отдал 4 ассиста, что является лучшим показателем в истории для бельгийских игроков за один розыгрыш турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома подпишет вратаря, права на которого принадлежат Аталанте.

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