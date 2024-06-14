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Аталанта согласилась на условия Милана по выкупу де Кетеларе

Бельгиец останется в Бергамо на постоянной основе.
Сегодня, 09:36
Шарль де Кетеларе / Getty Images
Шарль де Кетеларе / Getty Images

Аталанта и Милан согласовали трансфер полузащитника Шарля де Кетеларе.

Как сообщает Фабрицио Романо, бергамаски все же согласились заплатить за футболиста 23 миллиона евро, прописанные в арендном соглашении.

За саму аренду команда Джан Пьеро Гасперини уже отдала 3 миллиона. В дополнение победитель Лиги Европы-2023/24 выплатит 2 миллиона в качестве бонусов.

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К тому же "россонери" получат 10% от суммы в случае перепродажи 23-летнего бельгийца, который подпишет с Аталантой полноценный контракт.

Напомним, что днем ранее Милан объявил о назначении Паулу Фонсеки новым главным тренером команды, которую ранее возглавлял Стефано Пиоли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан аталанта Шарль де Кетеларе

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