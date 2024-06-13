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Ибрагимович: Милан не будет продавать Меньяна, Эрнандеса или Леау

Лидеры "россонери" продолжат выступать за команду, но уже под руководством нового тренера.
Вчера, 14:52
Тео Эрнандес и Златан Ибрагимович / Getty Images
Тео Эрнандес и Златан Ибрагимович / Getty Images

Этим летом Милану не придется продавать своих звездных игроков, чтобы собрать средства для усиления состава.

Об этом сообщил советник владельца "дьяволов" Златан Ибрагимович. Он заверил всех в том, что Майк Меньян, Тео Эрнандес и Рафаэль Леау продолжат свои выступления в составе Милана.

"Меньян, Тео и Леау останутся с нами. Они под контрактом, они здесь счастливы, а у нас нет необходимости никого продавать, чтобы кого-то приобрести", - цитирует шведа Фабрицио Романо.

Златан также не стал подтверждать планы клуба по приобретению форварда Болоньи Джошуа Зиркзе.

"Он мне нравится. Он хороший игрок с хорошим потенциалом".

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Напомним, что Милан объявил о назначении Паулу Фонсеки новым главным тренером команды.

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