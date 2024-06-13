Ибрагимович: Милан не будет продавать Меньяна, Эрнандеса или Леау

Лидеры "россонери" продолжат выступать за команду, но уже под руководством нового тренера.

Этим летом Милану не придется продавать своих звездных игроков, чтобы собрать средства для усиления состава.

Об этом сообщил советник владельца "дьяволов" Златан Ибрагимович. Он заверил всех в том, что Майк Меньян, Тео Эрнандес и Рафаэль Леау продолжат свои выступления в составе Милана.

"Меньян, Тео и Леау останутся с нами. Они под контрактом, они здесь счастливы, а у нас нет необходимости никого продавать, чтобы кого-то приобрести", - цитирует шведа Фабрицио Романо.

Златан также не стал подтверждать планы клуба по приобретению форварда Болоньи Джошуа Зиркзе.

"Он мне нравится. Он хороший игрок с хорошим потенциалом".

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Напомним, что Милан объявил о назначении Паулу Фонсеки новым главным тренером команды.

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