Милан намерен переманить к себе полузащитника Ювентуса
"Россонери" всерьез заинтересованы в Рабьо.
Милан заинтересован в покупке Адриена Рабьо из Ювентуса для усиления полузащиты. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.
Клуб уже пытался договориться о трансфере ранее, а сейчас этим вопросом занимается технический директор Джеффри Монкада.
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Основным препятствием являются высокие требования по зарплате Рабьо — 7,5-8 млн евро в год, что также мешает продлению его контракта с Ювентусом.
Если сделка с французом не состоится, Милан рассматривает Юсуфа Фофана из Монако, за которого могут потребовать 20-25 млн евро.
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