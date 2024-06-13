Милан намерен переманить к себе полузащитника Ювентуса

Милан заинтересован в покупке Адриена Рабьо из Ювентуса для усиления полузащиты. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Клуб уже пытался договориться о трансфере ранее, а сейчас этим вопросом занимается технический директор Джеффри Монкада.

Читай также: Ибрагимович одобрил кандидатуру Довбика для приобретения в Милан

Основным препятствием являются высокие требования по зарплате Рабьо — 7,5-8 млн евро в год, что также мешает продлению его контракта с Ювентусом.

Если сделка с французом не состоится, Милан рассматривает Юсуфа Фофана из Монако, за которого могут потребовать 20-25 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!