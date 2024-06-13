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Милан намерен переманить к себе полузащитника Ювентуса

"Россонери" всерьез заинтересованы в Рабьо.
Вчера, 13:22
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Милан заинтересован в покупке Адриена Рабьо из Ювентуса для усиления полузащиты. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Клуб уже пытался договориться о трансфере ранее, а сейчас этим вопросом занимается технический директор Джеффри Монкада.

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Основным препятствием являются высокие требования по зарплате Рабьо — 7,5-8 млн евро в год, что также мешает продлению его контракта с Ювентусом.

Если сделка с французом не состоится, Милан рассматривает Юсуфа Фофана из Монако, за которого могут потребовать 20-25 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Милан Адриен Рабьо

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