Мбаппе записал в свой актив уникальное достижение на мундиалях

Благодаря голам в игре со Швецией Килиан оформил сразу три рекорда.

Форвард сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе в матче против Швеции отличился голами, которые принесли ему три рекорда разом, передаёт аналитический портал Squawka в X.

Теперь он стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф Мундиалей, доведя свой счёт до 10 голов в матчах на вылет, тем самым превзойдя бразильцев Леонидаса да Силву и Роналдо, у которых было по восемь мячей.

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Также Мбаппе с 18 голами стал самым результативным европейским футболистом в истории чемпионатов мира. Среди всех игроков больше забил только Лионель Месси, на счету которого 19 мячей.

И француз сумел стать первым игроком, оформившим семь дублей на Мундиале. На нынешнем турнире он возглавляет список лучших игроков по системе гол+пас, набрав 8 результативных действий (6 голов и 2 передачи).

Тем временем сборная Мексики поставила рекорд в первом тайме матча с Эквадором.

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