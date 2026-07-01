iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мбаппе записал в свой актив уникальное достижение на мундиалях

Благодаря голам в игре со Швецией Килиан оформил сразу три рекорда.
Сегодня, 08:51       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе в матче против Швеции отличился голами, которые принесли ему три рекорда разом, передаёт аналитический  портал Squawka в X.

Теперь он стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф Мундиалей, доведя свой счёт до 10 голов в матчах на вылет, тем самым превзойдя бразильцев Леонидаса да Силву и Роналдо, у которых было по восемь мячей.

Читай также: Франция легко разобралась со Швецией на пути в 1/8 финала ЧМ-2026

Также Мбаппе с 18 голами стал самым результативным европейским футболистом в истории чемпионатов мира. Среди всех игроков больше забил только Лионель Месси, на счету которого 19 мячей.

И француз сумел стать первым игроком, оформившим семь дублей на Мундиале. На нынешнем турнире он возглавляет список лучших игроков по системе гол+пас, набрав 8 результативных действий (6 голов и 2 передачи).

Тем временем сборная  Мексики поставила рекорд в первом тайме матча с Эквадором.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Перес вызывает Мбаппе на разговор Перес вызывает Мбаппе на разговор
СМИ: Мбаппе не хочет играть в оставшихся матчах Реала СМИ: Мбаппе не хочет играть в оставшихся матчах Реала
Игроки Реала недовольны поведением Мбаппе в раздевалке Игроки Реала недовольны поведением Мбаппе в раздевалке
Лидер Реала снова получил повреждения Лидер Реала снова получил повреждения

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: сыграют Англия, Бельгия и Испания
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк одержала победу в первом раунде Уимблдона
просмотров
Ястремская вышла во второй круг Уимблдона
просмотров

Последние новости

ЧМ-202609:51
Ключевой хавбек не поможет Бразилии в матче против Норвегии
Европа09:23
Барселона продала ещё одного талантливого воспитанника
ЧМ-202608:51
Мбаппе записал в свой актив уникальное достижение на мундиалях
ЧМ-202608:26
Мексика установила рекорд в первом тайме матча с Эквадором
ЧМ-202608:09
Франция установила рекорд, который не покорится никому
ЧМ-202607:39
Хозяева турнира не оставили шансов Эквадору
Европа07:05
Футбол сегодня: сыграют Англия, Бельгия и Испания
ЧМ-202602:30
ЧМ-2026: Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар, Франция разгромила Швецию, Мексика встретится с Эквадором
ЧМ-202601:58
Франция легко разобралась со Швецией на пути в 1/8 финала ЧМ-2026
Теннис01:40
Костюк одержала победу в первом раунде Уимблдона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK