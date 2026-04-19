Юрген Клопп и Реал. СМИ раскрыли позицию специалиста

Отклонил интерес мадридского клуба и выбирает роль руководителя.
Сегодня, 14:55       Автор: Валентина Чорноштан
Юрген Клопп / Getty Images

Источник, близкий к окружению Юргена Клоппа, сообщил, что немецкий специалист не заинтересован возглавить Реал.

По данным AS, мадридская команда не связывалась с бывшим тренером Ливерпуля, так как хотела, чтобы именно он первым проявил инициативу.

Однако Юрген не заинтересован в возвращении к работе тренером, тем более в "королевской" команде, он доволен новой ролью руководителя футбольного направления в структуре Ред Булл.

Отмечается, что единственное, что может изменить его решение относительно наставничества игроков, - это предложение возглавить сборную Германии.

К слову, сделка Левандовски касательно его будущей команды может решиться в ближайшие дни.

