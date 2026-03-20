УАФ презентовала новую выездную форму сборной Украины

Национальная команда получила обновленную экипировку.
Сегодня, 11:55       Автор: Игорь Мищук
Представлена новая гостевая форма сборной Украины / УАФ

Украинская ассоциация футбола представили новую выездную форму сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, новый дизайн апеллирует к преемственности украинской геральдики. Впервые за 36 лет на футбольные комплекты ассоциаций возвращается adidas Originals Trefoil - символ оригинальности бренда.

"Футболка выполнена в ярком синем цвете с геометрическим узором в верхней части груди и на плечах, вдохновленным традиционными украинскими мотивами. Новый комплект создан для международного футбольного сезона 2026 как часть глобального запуска выездных форм adidas.

Если домашняя форма сборной Украины обращалась к гербу, созданному Василием Кричевским, то новая выездная форма развивает эту историю и демонстрирует преемственность украинского символа. От трезуба Владимира Великого до гербовых интерпретаций Кричевского и Битинского, а впоследствии до современного Государственного Герба Украины, этот знак проходит сквозь столетия как символ украинской государственности. Новый дизайн adidas подчеркивает эту преемственность и подчеркивает: украинские символы имеют глубокие корни и непрерывную историю", - говорится в сообщении УАФ.

Напомним, что сборная Украины в четверг, 26 марта, в испанской Валенсии встретится со Швецией в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. Победитель этого противостояния в финале отбора во вторник, 31 марта, поборется за право сыграть на мировом первенстве с сильнейшим в паре Польша - Албания.

Украина11:55
