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Зоммер - о Баварии: Ситуация в клубе была совершенно дикой

Швейцарец был в шоке от происходящего.
Вчера, 22:50
Ян Зоммер / Getty Images
Ян Зоммер / Getty Images

Вратарь Интера Ян Зоммер рассказал о выступлениях за Баварию.

"Ситуация в Баварии была совершенно дикой. Увольнения, изменения, недовольство, многочисленные проблемы, не связанные со спортом.

Я понял, как все устроено в этом клубе. На одного или двух игроков вешают мишени – и пресса начинает их критиковать. После этого выбираются еще два футболиста. И со временем очередь дошла до меня".

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"Но у меня не было желания публично защищаться. Главным было то, что я пытался играть как можно лучше, помогать команде добиться успеха. К счастью, в итоге я преуспел", – заявил Зоммер в интервью Blick.

Напомним, швейцарский голкипер провел в стане мюнхенцев всего сезон, после чего перебрался в Интер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Ян Зоммер

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