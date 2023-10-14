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Бавария может усилиться экс-защитником Арсенала и Боруссии Дортмунд

Ветеран из Греции попал в сферу интересов мюнхенского клуба.
Сегодня, 20:25
Сократис Папастатопулос / Getty Images
Сократис Папастатопулос / Getty Images

Бавария, кажется, определилась с возможным усилением линии обороны. Об этом сообщает издание The Sun.

Сократис Папастатопулос может перейти в стан мюнхенцев. Чемпионы Германии рассматривают возможность подписания 35-летнего футболиста на фоне травм у ведущих защитников команды.

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На переход может повлиять главный тренер Баварии Томас Тухель, который находится в хороших отношениях с игроком после совместной работы в Боруссии.

Прошлый сезон Сократис провел в Олимпиакосе, за который он забил два гола в 27 матчах местного чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Сократис Папастатопулос

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