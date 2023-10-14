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Бавария намерена продлить одного из лидеров атаки

Ливерпуль внезапно заинтересовался Лероем Сане.
Сегодня, 13:49
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Лерой Сане может получить новый солидный контракт уже в ближайшее время, утверждает Фабрицио Романо.

В Баварии довольны летней трансферной кампанией и в ближайшее время все усилия будут приложены для подписания нового контракта с Лероем Сане.

В текущем сезоне вингер показываает блестящую игру, имея шесть забитых голов в семи матчах сезона. Контракт немца рассчитан до 2025 года.

Однако задуматься о будущем Сане заставила мюнхенцев не только его хорошая игра, по слухам, вингера хотел бы приобрести Ливерпуль.

Часть английских и немецких СМИ пишут, что Клопп является давнишним поклонником Лероя и не прочь попробовать его подписать в следующем году.

Ранее также сообщалось, что Наполи нашел новый вариант на пост главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лерой Сане Бавария Мюнхен

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