Интер усилился голкипером Баварии

Интер объявил о подписании голкипера Баварии Яна Зоммера.

Данный трансфер обошелся итальянскому коллективу в 6 млн евро. Контракт 34-летнего швейцарца с клубом рассчитан на три года.

В минувшем сезоне Зоммер за Баварию провел 25 матчей, в которых пропустил 31 мяч, сохранив свои ворота "сухими" 8 раз.

Ранее сообщалось, что Интер готов подписать форварда Арсенала.

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