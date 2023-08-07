Интер усилился голкипером Баварии
Зоммер пополнил ряды "нерадзурри".
Интер объявил о подписании голкипера Баварии Яна Зоммера.
Данный трансфер обошелся итальянскому коллективу в 6 млн евро. Контракт 34-летнего швейцарца с клубом рассчитан на три года.
Willkommen 🇨🇭#ForzaInter #WelcomeYann— Inter (@Inter) August 7, 2023
В минувшем сезоне Зоммер за Баварию провел 25 матчей, в которых пропустил 31 мяч, сохранив свои ворота "сухими" 8 раз.
Ранее сообщалось, что Интер готов подписать форварда Арсенала.
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