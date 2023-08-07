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Интер усилился голкипером Баварии

Зоммер пополнил ряды "нерадзурри".
Сегодня, 21:47
Ян Зоммер / Twitter
Ян Зоммер / Twitter

Интер объявил о подписании голкипера Баварии Яна Зоммера.

Данный трансфер обошелся итальянскому коллективу в 6 млн евро. Контракт 34-летнего швейцарца с клубом рассчитан на три года.

В минувшем сезоне Зоммер за Баварию провел 25 матчей, в которых пропустил 31 мяч, сохранив свои ворота "сухими" 8 раз.

Ранее сообщалось, что Интер готов подписать форварда Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария интер Ян Зоммер

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