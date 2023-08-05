Интер готов подписать форварда Арсенала

Нападающий Арсенала Фоларин Балогун попал в сферу интересов Интера. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Миланский клуб заинтересован в подписании игрока сборной США после срыва трансфера форварда Вест Хэма Джанлуки Скамакки.

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"Канониры" запросили за своего футболиста порядка 40 млн евро, в то время как "нерадзурри" готовы выложить 25 млн сразу и 5 млн в качестве бонусов.

В минувшем сезоне на счету Балогуна 21 гол и 2 ассиста в 37 матчах в аренде за Реймс в рамках Лиги 1.

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