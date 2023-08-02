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Форвард Арсенала пропустит старт АПЛ

Габриэль Жезус не сможет помочь своей команде в начале чемпионата Англии.
Сегодня, 22:48
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Нападающий лондонского Арсенала Габриэль Жезус пропустил сегодняшний товарищеский матч против Монако из-за травмы.

Наставник "канониров" Микель Артета поделился деталями повреждения бразильского форварда.

"Сегодня утром он прошел небольшую процедуру, к сожалению, у него травма.

У него был некоторый дискомфорт в колене, который вызвал у него некоторые проблемы, поэтому они были вынуждены пойти на операцию.

Он выбыл на несколько недель", - заявил испанский специалист

Таким образом, Жезус пропустит первые несколько туров АПЛ, которая стартует 11 августа.

Отметим, что Арсенал победил Монако в серии пенальти..

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Габриэль Жезус

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