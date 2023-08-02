Форвард Арсенала пропустит старт АПЛ
Габриэль Жезус не сможет помочь своей команде в начале чемпионата Англии.
Нападающий лондонского Арсенала Габриэль Жезус пропустил сегодняшний товарищеский матч против Монако из-за травмы.
Наставник "канониров" Микель Артета поделился деталями повреждения бразильского форварда.
"Сегодня утром он прошел небольшую процедуру, к сожалению, у него травма.
У него был некоторый дискомфорт в колене, который вызвал у него некоторые проблемы, поэтому они были вынуждены пойти на операцию.
Он выбыл на несколько недель", - заявил испанский специалист
Таким образом, Жезус пропустит первые несколько туров АПЛ, которая стартует 11 августа.
Отметим, что Арсенал победил Монако в серии пенальти..