Тайсон Фьюри рассматривает поединок с Энди Руисом-младшим

Боксеры близки к соглашению о поединке.
Сегодня, 10:58       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри из-за непонимания, состоится ли бой с Энтони Джошуа, нашел нового соперника.

Им стал Энди Руис-младший. Отмечается, что на данный момент представители британца ведут переговоры о возможном бою с бывшим объединённым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Потенциальный будущий соперник Фьюри последний раз выходил на ринг в августе 2024 года и свел вничью поединок с Джарреллом Миллером.

Тем временем Тайсон провел свой последний бой против украинского боксера Александра Усика, и тогда бывший чемпион проиграл украинцу единогласным решением судей.

Ранее "Цыганский король" выразил желание подраться с Уордли, и чемпион WBO дал ему ответ.

