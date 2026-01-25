Тайсон Фьюри рассматривает поединок с Энди Руисом-младшим
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри из-за непонимания, состоится ли бой с Энтони Джошуа, нашел нового соперника.
Им стал Энди Руис-младший. Отмечается, что на данный момент представители британца ведут переговоры о возможном бою с бывшим объединённым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
I was told that there are real conversations about a possible fight between @Tyson_Fury and @Andy_destroyer1 . Let's see if this works itself out. #FuryRuiz @FightsATW pic.twitter.com/1FpssN4e6K— Abraham Gonzalez (@abeG718) January 22, 2026
Потенциальный будущий соперник Фьюри последний раз выходил на ринг в августе 2024 года и свел вничью поединок с Джарреллом Миллером.
Тем временем Тайсон провел свой последний бой против украинского боксера Александра Усика, и тогда бывший чемпион проиграл украинцу единогласным решением судей.
Ранее "Цыганский король" выразил желание подраться с Уордли, и чемпион WBO дал ему ответ.
