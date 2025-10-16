iSport.ua
ЛНЗ приютил украинца из чемпионата Германии

Защитник вернулся на родину.
Вчера, 22:26       Автор: Антон Федорцив
Иван Ермачков / ФК ЛНЗ
Иван Ермачков / ФК ЛНЗ

Центрбек Иван Ермачков нашел новую команду. Черкасский ЛНЗ оформил переход полуфиналиста Евро-2024 среди 19-летних, сообщает официальный сайт клуба.

Новичок заключил с "семенниками" контракт на 2 года. ЛНЗ Ермачков достался бесплатно. Ранее бременский Вердер предоставил ему статус свободного агента. Защитник не смог закрепиться в дубле "музыкантов".

Во второй половине прошлого сезона Ермачков защищал цвета берлинской Виктории. Он провел 8 поединков в Региональной лиге (Северо-Восток), в которых оформил 2 мяча. До переезда в Германию он воспитывался в коллективах Киевской области.

Тем временем украинец Александр Зубков вернулся к тренировкам с турецким Трабзонспором.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛНЗ Иван Ермачков

