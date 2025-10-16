Украинский легионер восстановился после травмы

Вингер Трабзонспора Александр Зубков вернулся к тренировкам.

Украинец был замечен на занятиях вместе с основной группой. Вероятно, он попадет в заявку на матч с Ризеспором.

Напомним, что 29-летний футболист пропустил ряд матчей из-за проблем со спиной, включая и игры за сборную Украины.

В текущем сезоне Зубков провел восемь матчей, отмтившись голом и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что новичок Арсенала готов к дебюту в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!