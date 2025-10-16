iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинский легионер восстановился после травмы

Александр Зубков готов вернуться на поле.
Сегодня, 19:02       Автор: Андрей Безуглый
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

Вингер Трабзонспора Александр Зубков вернулся к тренировкам.

Украинец был замечен на занятиях вместе с основной группой. Вероятно, он попадет в заявку на матч с Ризеспором.

Напомним, что 29-летний футболист пропустил ряд матчей из-за проблем со спиной, включая и игры за сборную Украины.

В текущем сезоне Зубков провел восемь матчей, отмтившись голом и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что новичок Арсенала готов к дебюту в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зубков

Статьи по теме

Зубков отличился первым в сезоне голом за Трабзонспор Зубков отличился первым в сезоне голом за Трабзонспор
Игрок сборной Украины рискует потерять место в основе турецкой команды Игрок сборной Украины рискует потерять место в основе турецкой команды
Зубков и Сикан отличились голами в матче чемпионата Турции Зубков и Сикан отличились голами в матче чемпионата Турции
Гол Зубкова помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции Гол Зубкова помог Трабзонспору выйти в финал Кубка Турции

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Украина21:20
УХЛ: Сокол разбил Одесчину
ЧМ-202620:58
ФИФА раскрыла количество проданных билетов на ЧМ-2026
Европа20:27
Реал готов активировать клаусулу звезды ПСЖ
Европа19:51
В ПСЖ недовольны сафоновым
Европа19:27
Эвертон объявил о продлении контракта с ветераном команды
Европа19:02
Украинский легионер восстановился после травмы
Теннис18:54
Ястремская вылетела во втором круге турнира в Китае
Европа18:30
Украинец-бомбардир из Серии B получил нового тренера
Формула 118:25
ФИА объявила тепловую угрозу на Гран-при США
Бокс17:45
Менеджер Хаттона рассказал о смерти экс-чемпиона мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK