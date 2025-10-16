iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Новичок Арсенала вернулся к тренировкам

Пьеро Инкапье готов к дебюту в АПЛ.
Сегодня, 14:25       Автор: Андрей Безуглый
Пьеро Инкапье / Getty Images
Пьеро Инкапье / Getty Images

Защитник Арсенала Пьеро Инкапье вернулся к тренировкам, пишет Sky Sports.

Напомним, что эквадорец получил повреждение в середине сентября и пропустил пять матчей.

Сегодня он был замечен на тренировке вместе с вернувшимися из сборной Мартинелли и Габриэлем.

Отметим, что Инкапье находится в аренде из Байера, однако в АПЛ пока еще не дебютировал.

Ранее также сообщалось, что защитник Баварии близок к уходу из клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьеро Инкапье

Статьи по теме

Арсенал подтвердил трансфер звезды Бундеслиги Арсенал подтвердил трансфер звезды Бундеслиги
Арсенал все же подпишет защитника Байера Арсенал все же подпишет защитника Байера
Защитник Байера предпочел бы перебраться в Арсенал Защитник Байера предпочел бы перебраться в Арсенал
Арсенал собрался перехватить трансферную цель Тоттенхэма Арсенал собрался перехватить трансферную цель Тоттенхэма

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Европа17:10
Фабрегас решил заполучить нападающего Манчестер Юнайтед
Киберспорт16:55
NaVi оказались на первом месте в группе BLAST Slam IV
Формула 116:26
В Ред Булл определили сроки, когда огласят имя второго пилота
Украина15:55
Защитник Шахтера попал в скандал из-за лайков в социальных сетях
Европа15:25
Легенда сборной Франции назвал своего фаворита на Golden Boy
Европа14:55
В АПЛ хотят ввести новый лимит расходов
Бокс14:43
Украинский супертяж оформил 16-ю победу на проф-ринге
Европа14:25
Новичок Арсенала вернулся к тренировкам
ЧМ-202614:23
Англия выиграла первые 6 матчей без пропущенных голов
Формула 114:00
Стало известно, сколько будет зарабатывать Расселл в Мерседесе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK