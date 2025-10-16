Новичок Арсенала вернулся к тренировкам

Пьеро Инкапье готов к дебюту в АПЛ.

Защитник Арсенала Пьеро Инкапье вернулся к тренировкам, пишет Sky Sports.

Напомним, что эквадорец получил повреждение в середине сентября и пропустил пять матчей.

Сегодня он был замечен на тренировке вместе с вернувшимися из сборной Мартинелли и Габриэлем.

Отметим, что Инкапье находится в аренде из Байера, однако в АПЛ пока еще не дебютировал.

Ранее также сообщалось, что защитник Баварии близок к уходу из клуба.

