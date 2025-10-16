Судьба Нагорняка в Эпицентре зависит от трех матчей

Футбольный клуб Эпицентр, который сейчас занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, может сменить главного тренера.

Руководство Эпицентра предупредило главного тренера команды Сергея Нагорняка, что если после трёх матчей ситуация в турнирной таблице не изменится, его уволят.

Отмечается, что в следующих играх Эпицентр сыграет против Карпат (19 октября), Александрии (24 октября) и Вереса (1 ноября).

Добавим, что Карпаты занимают 8-е место, Верес - 12-е, а Александрия - 13-е.

Читай также: Шахтер следит за очередным бразильским талантом

Напомним, что после восьми туров УПЛ Эпицентр сумел набрать всего три очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!