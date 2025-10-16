iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Судьба Нагорняка в Эпицентре зависит от трех матчей

Руководство Эпицентра поставило ультиматум.
Сегодня, 12:10       Автор: Валентина Чорноштан
Сергей Нагорняк / Getty Images
Сергей Нагорняк / Getty Images

Футбольный клуб Эпицентр, который сейчас занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, может сменить главного тренера.

Руководство Эпицентра предупредило главного тренера команды Сергея Нагорняка, что если после трёх матчей ситуация в турнирной таблице не изменится, его уволят.

Отмечается, что в следующих играх Эпицентр сыграет против Карпат (19 октября), Александрии (24 октября) и Вереса (1 ноября).

Добавим, что Карпаты занимают 8-е место, Верес - 12-е, а Александрия - 13-е.

Читай также: Шахтер следит за очередным бразильским талантом

Напомним, что после восьми туров УПЛ Эпицентр сумел набрать всего три очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Эпицентр Сергей Нагорняк

Статьи по теме

УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
Львовский клуб УПЛ не собирается проводить спарринги во время паузы Львовский клуб УПЛ не собирается проводить спарринги во время паузы
Феноменальная плотность: в таблице УПЛ установлен рекордный показатель Феноменальная плотность: в таблице УПЛ установлен рекордный показатель
Карпаты и Металлист 1925 получили призы месяца УПЛ Карпаты и Металлист 1925 получили призы месяца УПЛ

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:55
NaVi оказались на первом месте в группе BLAST Slam IV
Формула 116:26
В Ред Булл определили сроки, когда огласят имя второго пилота
Украина15:55
Защитник Шахтера попал в скандал из-за лайков в социальных сетях
Европа15:25
Легенда сборной Франции назвал своего фаворита на Golden Boy
Европа14:55
В АПЛ хотят ввести новый лимит расходов
Бокс14:43
Украинский супертяж оформил 16-ю победу на проф-ринге
Европа14:25
Новичок Арсенала вернулся к тренировкам
ЧМ-202614:23
Англия выиграла первые 6 матчей без пропущенных голов
Формула 114:00
Стало известно, сколько будет зарабатывать Расселл в Мерседесе
Европа13:40
Два топ-клуба раздумывают над подписанием Влаховича
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK