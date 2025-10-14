Шахтер следит за очередным бразильским талантом
Кауа Пратес считается жемчужиной академии Крузейро.
Шахтер интересуется талантом Крузейру Кауа Пратесом, сообщает Фала Джоване.
По информации журналиста, "горняки" рассматривают летний трансфер бразильского левого защитника.
При этом Шахтер сможет начать переговоры не ранее августа 2026 года - когда Пратесу исполнится 18 лет.
Защитник считается одним из главных талантов академии Крузейро, хотя за первую команду провел лишь восемь матчей.
Трансфермаркт оценивает Кауа Пратеса в 1 млн евро, но при этом неизвестно, согласится ли бразильский клуб отпустит талантливого игрока.
Ранее также сообщалось, что защитник Динамо интересен английским клубам.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!