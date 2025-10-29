iSport.ua
Динамо - Шахтер: накануне матча Кубка Украины

Представляем превью кубкового поединка с участием Динамо Киев.
Сегодня, 10:00       Автор: Василий Войтюк
Назарина против Кабаева / фото ФК Динамо Київ
Назарина против Кабаева / фото ФК Динамо Київ

Киевское Динамо и донецкий Шахтёр по воле жребия встретятся в Кубке Украины уже на стадии 1/8 финала.

Эту встречу не зря называют теневым финалом турнира, поскольку её победитель станет главным претендентом на выигрыш Кубка.

Динамо Киев – Шахтёр Донецк
28 октября, 18:00, стадион Динамо им. В. В. Лобановского

В Кубке Украины команды стартовали со стадии 1/16 финала, и если Динамо встречалось с Александрией, то Шахтёр играл против любительского коллектива, который обыграл с минимальным счётом.

В последнее время обе команды демонстрировали не лучшую свою игру, однако прошедшими выходными в рамках чемпионата страны и Динамо, и Шахтёр одержали уверенные победы.

Киевляне разгромили криворожский Кривбасс со счётом 4:0, а Шахтёр обыграл Кудривку с точно таким же результатом.

Ориентировочные составы команд

После ужасного поражения от Самсунспора Александр Шовковский и его тренерский штаб немного изменили стартовый состав на матч против Кривбасса и вполне возможно оставят его неизменным и на игру с Шахтёром, поскольку получилось хорошо.

Главной изюминкой стало то, что Андрей Ярмоленко вышел на позиции центрального нападающего и провёл на ней 75 минут, забив один гол. Затем вышел Герреро и поставил точку в игре. Почему бы не попробовать сделать то же самое против Шахтёра?

Ориентировочный состав Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко – Бражко, Буяльский, Пихаленок – Огундана, Ярмоленко, Кабаев

Тренерский штаб Шахтёра делал очень большие ротации в составе в последних матчах, но снова уверенная победа в предыдущей игре может обусловить выход в основном составе преимущественно тех же игроков.

Возможно, в старте снова появится Матвиенко, а Эгиналдо заменит Невертона. Вряд ли на такой матч в основе Туран выпустит автора шикарного гола Глущенко.

Ориентировочный состав Шахтёра: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Энрике – Бондаренко, Марлон, Очеретько – Педриньо, Элиас, Эгиналдо.

Интересные факты

  • В последний раз команды играли друг с другом именно в Кубке Украины – в финале прошлого розыгрыша, где победу праздновал Шахтёр в серии пенальти.
  • Футболисты Динамо заработали всего 10 жёлтых карточек в этом сезоне во внутренних украинских турнирах.
  • Уже 10 раз в ворота Дмитрия Ризныка не смогли забить пенальти в рамках чемпионата Украины.
  • Главным арбитром матча будет Дмитрий Панчишин, при судействе которого Шахтёр три недели назад уступил ЛНЗ со счётом 1:4. У Динамо при работе этого рефери 4 победы и 1 ничья.

Прогноз

Форма команд и последние результаты намекают, что этот матч может пройти по любому сценарию и выделить одну из команд очень трудно.

Шансы на победу, по мнению экспертов, практически равны и не исключено, что всё решится либо в экстра-таймах, либо в серии пенальти.

Прогноз ISPORT: ничья в основное время.

