Защитник Динамо может переехать в АПЛ

Тарас Михавко привлек внимание ряда клубов.
Вчера, 12:55       Автор: Андрей Безуглый
Тарас Михавко / fcdynamo.kiev.ua
Тарас Михавко / fcdynamo.kiev.ua

Защитник Динамо Тарас Михавко стал целью для еврпейских клубов, утверждает TBR Football.

Согласно информации издания, 20-летний украинец высоко оценивается скаутами множества клубов, в частности английских.

Якобы за игроком внимательно следят Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Брентфорд, Челси, Брайтон и другие клубы. Также есть интерес из Германии.

Михавко считается очень перспективным игроком уже готовым к уровне Премьер-лиги. К тому же в последние годы украинские футболисты показали высокий уровень адаптации к топ-чемпионатам.

Тарас Михавко провел в текущем сезоне 14 матчей и отметился тремя голами. Трансфермаркт оценивает игрока всего в 6 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Илья Забарный прибавил в цене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тарас Михавко

