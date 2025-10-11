Защитник Динамо может переехать в АПЛ

Защитник Динамо Тарас Михавко стал целью для еврпейских клубов, утверждает TBR Football.

Согласно информации издания, 20-летний украинец высоко оценивается скаутами множества клубов, в частности английских.

Якобы за игроком внимательно следят Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Брентфорд, Челси, Брайтон и другие клубы. Также есть интерес из Германии.

Михавко считается очень перспективным игроком уже готовым к уровне Премьер-лиги. К тому же в последние годы украинские футболисты показали высокий уровень адаптации к топ-чемпионатам.

Тарас Михавко провел в текущем сезоне 14 матчей и отметился тремя голами. Трансфермаркт оценивает игрока всего в 6 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Илья Забарный прибавил в цене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!