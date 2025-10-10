Илья Забарный стал дороже на рынке трансферов

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, под это попал и украинский защитник Илья Забарный.

Теперь защитник ПСЖ и сборной Украины оценивается в 55 миллионов евро, ранее его стоимость составляла 42 миллиона евро.

Напомним, что Забарный этим летом перешёл из Борнмута в ПСЖ, сумма трансфера составила 63 млн евро.

За этот сезон украинский защитник провёл 8 матчей за ПСЖ, в которых забил один гол.

Помимо Забарного, в Лиге 1 выступает Эдуард Соболь. Защитник Страсбурга сумел сохранить свою рыночную стоимость 900 тысяч евро.

