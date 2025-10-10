iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Илья Забарный стал дороже на рынке трансферов

Transfermarkt обновил цену Забарного.
Вчера, 16:21       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, под это попал и украинский защитник Илья Забарный.

Теперь защитник ПСЖ и сборной Украины оценивается в 55 миллионов евро, ранее его стоимость составляла 42 миллиона евро.

Напомним, что Забарный этим летом перешёл из Борнмута в ПСЖ, сумма трансфера составила 63 млн евро.

За этот сезон украинский защитник провёл 8 матчей за ПСЖ, в которых забил один гол.

Помимо Забарного, в Лиге 1 выступает Эдуард Соболь. Защитник Страсбурга сумел сохранить свою рыночную стоимость 900 тысяч евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

Статьи по теме

ПСЖ запланировал побить трансферный рекорд ПСЖ запланировал побить трансферный рекорд
Забарный вышел на замену в матче с Лиллем. Стала известна оценка игры украинца Забарный вышел на замену в матче с Лиллем. Стала известна оценка игры украинца
ПСЖ Забарного не удержал победу над Лиллем ПСЖ Забарного не удержал победу над Лиллем
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026 Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа07:14
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK